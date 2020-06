LDC - JM.Aulas trouverait logique que l'OL soit déjà qualifié pour le final 8

Un peu plus rare sur la scène médiatique française, depuis quelques jours, la voix de Jean-Michel Aulas trouve un écho en Italie ce mardi. Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, le président lyonnais a évoqué le prochain mercato, en parlant notamment des situations de Blaise Matuidi et de Houssem Aouar. Mais il a aussi abordé le 8e de finale retour de son OL face à la Juventus Turin, le 7 ou le 8 août prochain (victoire 1-0 à l'aller). Et d'après lui, il ne serait pas illogique que les Gones soient déjà qualifiés pour le final 8 ! "Quand on voit que les quarts se joueront sur un match sec, il aurait pu être logique de penser que l'OL soit déjà qualifié pour la suite. Mais nous sommes pour le fair-play et on accepte le retour", nuance, avec diplomatie, Aulas.

"La Juve sera super favorite, elle arrivera en forme", poursuit JMA, toujours remonté contre l'arrêt du championnat de France alors que les principaux championnats étrangers ont repris (depuis le week-end dernier en Italie). "On va essayer de se préparer au mieux, même si on ne sait pas si on pourra jouer des matchs amicaux. En août, on devrait récupérer Depay. Tout est possible dans le foot. Mais peut-être qu'avant, j'irais faire un tour à Lourdes..."