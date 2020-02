LDC - Juve : Bonucci se méfie de l'OL et ses jeunes

L'échéance approche. A la fin du mois, l'Olympique Lyonnais recevra la Juventus Turin au Groupama Stadium dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (26 février). Bien que les deux équipes aient d'autres rencontres à négocier avant leur affrontement, ce match est forcément dans un coin de la tête de tous les acteurs. Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Leonardo Bonucci a évoqué ce match européen à venir.

"Ce sera un grand match, Lyon est une équipe technique, avec de la vitesse et des jeunes joueurs. Nous devons être très prudents. Maintenant, on sait notre objectif : passer et aller au bout de nôtre rêve. C'est essentiel de revenir de Lyon avec un résultat positif. De ce que je me souviens de mes précédentes visites (en 2014, en Ligue Europa, et en 2016, en Ligue des Champions, ndlr), l'ambiance est bonne et l'atmosphère sera électrique, parce qu'une soirée de Ligue des Champions, c'est spécial" a déclaré le capitaine turinois.