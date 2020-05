LDC - Juve/OL : Aulas dévoile la date du 8e retour

Dans une interview accordée sur les ondes de RTL, ce samedi, Jean-Michel Aulas (71 ans), le président de l'Olympique Lyonnais, a annoncé que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin se tiendra le vendredi 7 août prochain, dans le Piémont, à huis clos. Pour rappel, le club rhodanien s'était imposé sur la plus petite des marges à l'aller (1-0), le 26 février dernier.

"Le match contre la Juventus est confirmé le vendredi 7 août, à Turin et à huis clos", a révélé le patron des Gones, et de pousser un nouveau coup de gueule contre la décision prise par la LFP d'arrêter la saison 2019-2020 de Ligue 1 : "Si les recours n'aboutissent pas, c'est envoyer Lyon et Paris (qualifié pour les quarts) se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n'ont pas".