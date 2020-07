LDC - Juve/OL : Les craintes de Maurizio Sarri

À une semaine d'affronter l'OL en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 1-0 de l'OL à l'aller), Maurizio Sarri s'inquiète de la fatigue accumulée par ses joueurs. Les Italiens arriveront contre Lyon avec un enchaînement de 14 matchs en un mois et demi. "Est-ce mieux de jouer sans avoir enchainé les matchs et être frais, ou est-ce mieux d’arriver en ayant joué 14 matchs en 50 jours ?", s'est interrogé l'entraîneur italien, ce vendredi en conférence de presse. Une question à laquelle il a lui même répondu "je ne sais pas". "On fait face à des événements extraordinaires pour tous. Il faut une capacité d’adaptation hors du commun et celui qui s’adapte le mieux sortira vainqueur", a-t-il conclu.