LDC - Juve-OL : Rudi Garcia ne cache pas sa fierté

Quelques minutes seulement après la qualification de l'OL pour les quarts de finale de la LDC, en éliminant la Juve (2-2 en cumulé), Rudi Garcia est apparu tout sourire au micro de RMC Sport. L'ancien entraîneur de l'AS Roma, conscient de la difficulté de se défaire de la Juve, n'a pas caché sa fierté. "Je me rends bien compte de l'exploit, je sais où on est. Je pense qu'on a été très bien en première période, le pénalty injustifié les a remis dans le match. En deuxième mi-temps on a plus souffert, jusqu'à temps que M.Dembélé et Jeff Reine-Adélaïde rentrent pour nous donner de l'air. C'est ça l'esprit d'un groupe, on a vu Tete, Andersen, Mendes rentrer et aider les autres. Je suis content pour l'équipe, pour mon président. On voulait être à Lisbonne, on y est. Je suis assez fier pour nos supporters" a-t-il déclaré.

Premier entraîneur à qualifier l'OL pour les quarts de finale de LDC depuis 2010, Garcia ne veut pas voler le succès à ses hommes. "Je travaille bien avec mes dirigeants, mes joueurs, c'est ce qui compte. Donner le meilleur de soi-même et voir qu'on est récompensé. Après la déception de la finale de Coupe de la Ligue, on voulait absolument aller en quart. C'est une belle chose mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin."