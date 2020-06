LDC - Juventus-Lyon à Lisbonne plutôt qu'à Turin ?

Face à la réapparition de nombreux cas de coronavirus en Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie, l'UEFA pourrait délocaliser les quatre derniers huitièmes de finale retour (Bayern-Chelsea, Barça-Naples, Man City-Real Madrid et Juve-OL les 7 et 8 août) à Lisbonne, terre du final 8 prévu pour terminer la saison de Ligue des Champions. D'après O Jogo, la deuxième manche entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais pourrait donc se dérouler dans la capitale portugaise plutôt qu'à Turin.

L'évolution de la situation sanitaire motiverait donc grandement les dirigeants de l'UEFA à faire jouer l'ensemble des rencontres sur des terrains neutres. Pour éviter une nouvelle contamination, et ainsi mettre en péril le futur de la C1, une délocalisation serait ainsi prévue. Une information à encore prendre avec des pincettes, mais qui pourrait se confirmer dans les semaines à venir.