LDC - Juventus-OL : ce qu'en pensent les bookmakers

A 24 heures du match entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais, MadeInFOOT vous propose un point sur les cotes des bookmakers.

Ce vendredi, la Ligue des Champions signe enfin son grand retour, presque cinq mois après les derniers matchs disputés (le 11 mars). L'Olympique Lyonnais, qui a remporté le huitième de finale aller face à la Juventus Turin le 26 février grâce à un but de Lucas Tousart (1-0), va devoir aller chercher sa qualification à Turin. Et les Gones sont loin d'être favoris.

Si on se fie aux cotes de Betclic, la victoire de la Juventus est très attendue (cote à 1,45), comparé au match nul (4,80) voire à la victoire lyonnaise (8,20). La Vieille Dame, qui a repris les matchs officiels le 12 juin dernier avec la demi-finale de Coupe d'Italie, a disputé au total 14 rencontres et semble en forme physiquement, malgré des résultats en dent de scie en cette fin de saison. Les hommes de Maurizio Sarri restent, en effet, sur deux défaites consécutives en Serie A (0-2 face à Cagliari et 1-3 face à l'AS Roma), après avoir assuré leur titre de champion d'Italie.

L'OL ne part pas favori

Pour les bookmakers, la qualification de la Juve est légèrement plus plausible (1,85) que celle de l'OL (2,00) malgré le léger avantage pris par les Gones au match aller. À noter, en revanche, que les la qualification de l'OL en 90 minutes est à 1,77 contre 1,81 pour la Juve. Les bookmakers sont donc indécis ! En ce qui concerne les buteurs, Cristiano Ronaldo (35 ans), meilleur buteur de l'histoire de la LDC, a évidemment la plus petite cote. Muet au match aller, le quintuple Ballon d'Or est attendu au tournant pour porter son équipe (1,65). Gonzalo Higuain (2,46), Paulo Dybala (2,47) ou encore Miralem Pjanic (4,00) représentent des bonnes pioches chez les Turinois.

Côté Lyonnais, Moussa Dembélé est celui qui pourrait avoir le plus de chance de marquer (3,75), suivi de Memphis Depay. Le Batave, de retour à son meilleur niveau, espère bien porter les siens, lui qui était absent au match aller. Houssem Aouar, dans le viseur de la Juventus, pourrait lui aussi avoir l'envie de bien faire et de briller. La cote d'un but du milieu lyonnais est d'ailleurs très belle : 5,80. Petit bonus pour les supporters lyonnais, un but de Depay, Dembélé ou Aouar est à 1,92.