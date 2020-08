LDC - Juventus - OL : les compos probables du 8e retour

Voici les dernières petites tendances qui se dégagent sur les compositions de la Juventus Turin et de l'Olympique Lyonnais, qui se retrouveront ce vendredi soir lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

Court vainqueur à l'aller entre Rhône et Saône (1-0), le 26 février dernier, l'Olympique Lyonnais est en ballottage favorable pour valider son ticket pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Pour parvenir à ses fins, le club rhodanien devra sortir un très, très gros match dans le Piémont. Mais il devra faire sans Lucas Tousart, le buteur de l'aller, qui n'évolue plus sous la tunique des Gones. Le milieu de terrain défensif est le seul absent notable, si tant est qu'on puisse le considérer comme un absent. En effet, pour cet acte II, Rudi Garcia dispose de la totalité de son effectif, hormis Tino Kadewere, non qualifié pour la compétition. Sur la pelouse de l'Allianz Stadium, l'entraîneur lyonnais devrait reconduire le 3-4-1-2 vu à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue perdue face au Paris Saint-Germain (0-0, 6 t.a.b. à 5), vendredi dernier.

Anthony Lopes gardera bien évidemment le but rhodanien et devrait avoir, devant lui, une ligne de trois axiaux composée de Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal. Léo Dubois et Maxwel Cornet auront, à nouveau, les couloirs à occuper. Au milieu de terrain, Bruno Guimarães fait - déjà - figure d'indispensable. Le Brésilien pourrait être associé à son compatriote Thiago Mendes, mais Maxence Caqueret, dont les qualités sont très régulièrement soulignées par Rudi Garcia, pourrait faire office de petite surprise dans le onze de départ. Devant, Memphis Depay, qui se dit "plus que prêt" pour cette affiche, sera associé à Moussa Dembélé. Cette ligne d'attaque sera à nouveau soutenue par Houssem Aouar, qui évoluera en position de meneur de jeu.

La Vieille Dame, de son côté, retient son souffle. Touché à la cuisse gauche le 26 juillet lors du succès obtenu contre la Sampdoria de Gênes (2-0), Paulo Dybala cristallise toute l'attention dans le Piémont. En conférence de presse, Maurizio Sarri a entretenu le mystère au sujet de son ailier argentin, qui devrait bel et bien démarrer la rencontre sur le banc de touche de l'Allianz Stadium. La décision sera vraisemblablement prise au dernier moment, en fonction des ressentis du joueur (11 buts et 6 passes décisives en 33 matches de Serie A cette saison), mais les chances sont plus élevées de voir "la Joya" débuter remplaçant plutôt que sur le terrain. Gonzalo Higuain devrait donc être aligné au poste d'avant-centre, aux côtés de Cristiano Ronaldo et Juan Cuadrado. Danilo serait alors titulaire dans le couloir droit défensif, dans le 4-3-3 élaboré par Maurizio Sarri, l'entraîneur turinois.

Ligue des champions - Huitièmes de finale Juventus Turin 2 - 11 - 1 Lyon Cristiano Ronaldo (P.) 43'

Cristiano Ronaldo 60'

12' M. Depay (P.)



JUVENTUS TURIN - OLYMPIQUE LYONNAIS

Juventus : Szczesny - Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur (ou Matuidi), Pjanic, Rabiot - Cristiano Ronaldo, Higuain (ou Dybala), Cuadrado.

OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Thiago Mendes (ou Caqueret), Guimaraes, Cornet - Aouar - Memphis Depay (Cap.), Dembélé.