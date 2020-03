LDC - Juventus-OL et PSG-BvB : l'UEFA envisage plusieurs options...

Réuni ce lundi matin à Amsterdam, le comité exécutif de l’UEFA a bien évidemment réfléchi aux mesures de précaution concernant le coronavirus. En prévision des futures joutes continentales, l'instance étudie plusieurs possibilités. Selon L'Equipe, pour l'acte II entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, prévu le 11 mars au Parc des Princes, l'UEFA n'envisage pas un report mais plutôt un huis clos si le virus venait à se propager encore plus. Concernant le huitième de finale retour de l’Olympique Lyonnais, le 17 mars sur la pelouse de la Juventus Turin, l'instance est inquiète. L'Italie étant le pays européen le plus touché, l'UEFA pourrait prononcer un huis clos voire une délocalisation.