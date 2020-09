LDC - Kimpembe compare le PSG à une équipe de district

Dans une longue interview à L'Equipe, Presnel Kimpembe revient sur le parcours du PSG jusqu'en finale de la Ligue des Champions. "On a réussi à montrer qu'on était une équipe. On a réussi à être plus soudés, à avoir le même objectif et chacun a mis son ego de côté", résume d'abord le défenseur parisien (25 ans), qui attribue ces bonnes performances à la cohésion du vestiaire. "On est une famille. Même quand on est critiqués, on est toujours ensemble. C'est un état d'esprit qu'on a montré à partir du match de Dortmund (2-0 en huitièmes de finale retour ; 1-2 à l'aller)."

Kimpembe va même jusqu'à comparer l'état d'esprit qui anime le groupe parisien à celui d'une équipe de district, comme détaché des enjeux inhérents à un club de cette envergure. "On a réussi à vivre... (Il s'arrête.) un peu comme une équipe de District. (Rires.) Comme des potes qui veulent aller s'entraîner, s'amuser ensemble et surtout être performants. On nous a souvent reproché des choses mais nous sommes des gens authentiques", assure-t-il. "Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est faux. Mais si ça n'était pas le cas, vous pensez qu'on serait arrivés à ce niveau de la compétition ? On a beaucoup échangé durant le confinement, on n'a jamais perdu de vue notre objectif : la C1."