LDC - Kingsley Coman : 'Une finale PSG-Bayern ? Ce serait beau !'

Qualifié haut la main pour les demi-finales de la Ligue des Champions au bout d'une incroyable démonstration face à Barcelone (8-2), le Bayern Munich attend ce soir de connaître son adversaire de mercredi prochain (21h00). Il s'agira de Lyon ou de Manchester City. En attendant, Kingsley Coman (24 ans) s'est projeté directement sur la finale, qui pourrait opposer le club bavarois au Paris Saint-Germain son club formateur.

"On a fait un super match, un très très gros match", a lancé l'ailier français en interview d'après-match. "On est vraiment satisfait, on est tous heureux. On va bien en profiter avant de se reconcentrer pour la demi-finale. Une finale PSG-Bayern ? Ce serait beau, ce serait beau. Mais avant il y a une demi-finale où l’on va affronter Manchester City ou Lyon. D’abord la demie, et après la finale."