LDC - Kingsley Coman dévoile les favoris

À l'occasion d'un entretien accordé à Téléfoot, l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman (24 ans) a affiché ses ambitions, notamment de remporter pour la 2e année consécutive la Ligue des Champions. Le Français a également fait part des autres favoris qui, selon lui, pourraient soulever le trophée.

"On veut vraiment la gagner, on sait qu'on a des chances. Je pense vraiment qu'on a une très bonne équipe, un très bon coach, on a des cadres, des personnes un peu plus jeune, je pense vraiment qu'on a un super groupe. On a tout (...) Des équipes comme Liverpool, Manchester City, la Juve même s'ils sont peut-être un petit peu moins bien en ce moment, mais ça reste toujours des équipes très dangereuses en Ligue des Champions", a confié l'ancien du PSG, ne citant d'ailleurs pas son club formateur, qu'il ne juge pas "en dessous", mais ne figurant pas parmi ses favoris.