LDC - Krasnodar - Rennes : Quelles options pour remplacer Sehrou Guirassy ?

L'entraîneur rennais Julien Stéphan a de nouveau évoqué le cas de son attaquant Sehrou Guirassy (24 ans), blessé à la cheville droite vendredi soir sur la pelouse de Strasbourg, au micro de RMC Sport. Il a aussi mentionné les options disponibles en attaque pour le déplacement crucial à Krasnodar ce mercredi (afin d'être reversé en Ligue Europa), dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions.

"Il ne va pas bien. Il sera 'out' de nombreuses semaines suite au coup qu'il a reçu ce week-end. Les options, il y en a trois numériquement pour le remplacer, ce sont Adrien Hunou, Mbaye Niang et Georginio Rutter. Il reste trois joueurs dans ce secteur de jeu. On prendra une de ses trois options demain pour le début du match et ceux qui ne débuteront pas auront sûrement leur rôle à jouer au cours de la rencontre", a confié le technicien breton.