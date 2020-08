LDC - Kurzawa forfait pour l'Atalanta, Verratti incertain : le communiqué médical du PSG

Via un communiqué de presse, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de trois de ses joueurs : Kylian Mbappé, déjà blessé, Marco Verratti, dont la blessure vient de fuiter, et.. Layvin Kurzawa. Si le premier est sur le chemin du retour, le second est incertain pour l'Atalanta tandis que le dernier est d'ores-et-déjà forfait !

"Marco Verratti : Victime d’un choc sévère hier à l’entrainement avec contusion importante du mollet droit ayant entrainé un dommage musculaire dont on precisera l’evolution dans les prochaines 72h. Kurzawa : Victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la Finale de la Coupe de la Ligue. Une reprise est prévu avec le groupe dans les 2 semaines" est-il écrit.