LDC - L'arbitre de la finale est connu

Pour sa première finale de Ligue des Champions, le PSG affrontera le Bayern Munich ce dimanche soir (21h). L'UEFA a nommé l'arbitre de la rencontre. Il s'agit de Daniele Orsato. L'italien de 44 ans a été au sifflet de huit matches cette saison en LDC, dont le 8e de finale entre Manchester City et le Real Madrid.

L'année dernière, l'Italien a arbitré le club parisien lors du 8e de finale aller contre Manchester United (victoire 2 buts à 0 du PSG). Il a également dirigé la rencontre entre le Bayern Munich et Liverpool (défaite 3-1 du Bayern). Dimanche soir, Daniele Orsato arbitrera pour la première fois une finale de C1. Il sera assisté par Lorenzo Manganelli et Alessandro Giallatini.

