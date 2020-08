LDC - L'arbitre de OL-Bayern est connu

L'arbitre de Lyon-Bayern Munich a été désigné et il s'agit d'un Espagnol Mateu Lahoz. Le technicien de 43 ans, très expérimenté, a déjà arbitré deux demi-finales dans le passé : les matchs aller Monaco-Juventus en 2017 et Tottenham-Ajax en 2019. Lahoz a déjà arbitré l'OL cette année en LDC et il a porté chance aux Gones puisque les hommes de Sylvinho, à l'époque, s'étaient imposés 2-0 à Leipzig.