LDC - L'Atalanta fait le spectacle, Leipzig va chercher la victoire à Tottenham

Le footballs sort grandi de cette soirée de Ligue des Champions. En effet, Atalanta et Leipzig, les deux meilleures équipes sur les terrains, se sont imposés respectivement face à Valence (4-1) et Tottenham (1-0).

La fête était belle à San Siro, l'enceinte de substitution de l'Atalanta. Contraints d'évoluer loin du Stadio Atleti Azzurri d'Italia, qui ne respecte pas les normes UEFA, les joueurs de Gasperini ont infligé une leçon de football et une grosse volée à Valence (4-1), pour leur première participation de leur histoire en huitième de LDC. La soirée des Bergamasques a commencé à la perfection par l'ouverture du score de Hateboer (1-0, 16ème). Le latéral droit est à la conclusion d'un superbe travail de Papu Gomez, qui trouve son coéquipier au second poteau. Si les Espagnols ont repris du poil de la bête au cours du premier acte, ils vont repartir au vestiaire avec un second but de retard, à cause d'une merveille d'Ilicic (2-0, 42ème) pleine lucarne.

En deuxième période, les Italiens ont mis un sérieux coup d'accélérateur en inscrivant deux nouveaux buts, avec une belle frappe enroulée de Freuler (57ème) et le deuxième but de Hateboer (62ème). Les Noir-et-Bleu, amoureux du beau jeu, se sont toutefois fait surprendre par Cheryshev, qui marque sur son premier ballon (66ème) et offert un peu d'espoir aux visiteurs. Ce but pourrait être très important pour la manche retour à la Mestalla !

Leipzig prend un avantage à Londres

Du côté de Londres aussi, on a vu du beau football, mais pas de la part des locaux. En effet, le Tottenham de José Mourinho a été plus que dominé par le RB Leipzig du jeune et talentueux entraîneur Julian Nagelsmann. Les Allemands ont clairement mis le pied sur le ballon et profité du bloc très bas des Spurs pour créer du jeu et s'offrir les meilleures occasions. Dès la 2ème minute, Hugo Lloris sauve d'ailleurs les siens sur un centre tir d'Angelino côté gauche qu'il repousse sur son poteau. Le portier français a fait le job ce soir pour maintenir les Spurs en vie tout au long de la rencontre, à l'image de cette énorme parade devant Patrick Schick, servi à la perfection par.. Angelino (62ème).

Avant cet arrêt réflexe, le champion du monde a été contraint de s'incliner sur un pénalty marqué par Timo Werner, à la suite d'une faute grossière de Ben Davies sur Laimer (58ème). Si Tottenham a tenté de pousser en fin de match, avec notamment un coup-franc de Lo Celso repoussé sur son poteau par Gulacsi (74ème), les Allemands repartent de Londres avec un bel avantage avant la manche retour, dans trois semaines.