LDC - L'Atlético bute sur le Lokomotiv Moscou

L'Atlético Madrid s'est déplacé ce mardi soir en Russie, pour affronter le Lokomotiv Moscou. Après avoir accroché le Bayern Munich pendant une bonne partie du match la semaine dernière (défaite 1-2), les Russes ont cette fois neutralisé les Colchoneros (1-1).

Pourtant, tout a bien commencé pour les coéquipiers de Joao Felix, car José Maria Gimenez a ouvert le score tôt dans la rencontre (18e). Cependant, leurs adversaires du soir n'ont rien lâché, et ont réussi à égaliser quelques minutes plus tard par l'intermédiaire d'Anton Miranchuk sur pénalty (25e). En deuxième mi-temps, les hommes de Diego Simeone ont poussé sans pour autant reprendre l'avantage. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, et se sont donc partagées les points. L'Atlético est 2e avec 4 points, tandis que le Lokomotiv Moscou est 3e avec 2 points, en attendant la rencontre entre le Bayern Munich et Salzbourg ce soir.