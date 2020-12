LDC - L'Atletico et le Bayern dos à dos, Liverpool et Porto qualifiés : le récap de la soirée

Ce mercredi, s'est poursuivi la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Des favoris ont été attendus et avaient l'opportunité de se qualifier. Retour sur ces rencontres.

Dans le groupe A, l'Atlético Madrid a accueilli le Bayern Munich pour le choc de cette soirée. Les hommes de Diego Simeone ont logiquement concrétisé leur bon début de match. Sur un centre de Mario Hermoso, la pépite portugaise Joao Félix s'est engagé au premier poteau et a coupé du plat du pied droit au premier poteau (1-0, 26e). Mais, Thomas Müller a égalisé pour les Bavarois sur pénalty, suite à une faute de Felipe en fin de match (1-1, 86e). Mauvaise opération pour l'Atlético, qui aurait pu se qualifier dès ce soir. Les Colchoneros sont 2es (6 points), le Bayern est sûr de terminer 1er (13 points).

A noter que dans l'autre match du groupe, le RB Salzbourg s'est imposé sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-3) un peu plus tôt dans la soirée. Les Autrichiens sont 3es (4 points), tandis que les Russes sont derniers (3 points).

L'Inter Milan s'est déplacé en Allemagne pour y défier le Borussia M'Gladbach. Les Italiens ont ouvert le score rapidement par l'intermédiaire de Matteo Darmian, d'une frappe en force (0-1, 17e). Peu avant la mi-temps, Alassane Pléa a égalisé pour les Allemands, d'une belle tête piquée (1-1, 45e). Les Nerazzuri ont repris l'avantage en deuxième mi-temps grâce à la puissance de Romelu Lukaku (1-2, 64e). Le Belge s'est même offert un doublé, sur un centre parfait d'Achraf Hakimi (1-3, 73e). Mais, le Français Alassane Pléa s'est lui aussi offert un doublé pour réduire l'écart, à la suite d'une perte de balle d'Alexis Sanchez au milieu de terrain (2-3, 75e). Pléa aurait même pu inscrire un triplé, mais la VAR a annulé son but (83e). L'Inter, avec cette victoire (2-3), peut encore croire à une qualification et relance totalement le groupe B. Les Italiens sont 4es (5 points), alors que les Allemands sont 1es (8 points).

Pour rappel, le Shakhtar Donetsk a surpris et battu le Real Madrid plus tôt dans la soirée (2-0) dans ce même groupe B. Le Real Madrid pointe à la 3e place du groupe (7 points), tandis que leurs adversaires du soir sont 2es (7 points).

Liverpool et Porto qualifiés

Dans le groupe de l'OM (groupe C), qui s'est imposé à domicile face à l'Olympiakos, Manchester City, déjà qualifié, s'est rendu à Porto. Les hommes de Pep Guardiola ont pensé prendre l'avantage peu avant le terme de la rencontre, grâce à Gabriel Jesus, mais le but a finalement été refusé par la VAR (80e). Le match nul fait les affaires de Porto, qui obtient son ticket pour les huitièmes de finale avec ce match nul (0-0). City est 1er (13 points), Porto est 2e donc (10 points).

Enfin, dans le groupe D, Liverpool a reçu l'Ajax Amsterdam à Anfield. Les hommes de Jürgen Klopp, longtemps mis en échec par les Hollandais, ont ouvert le score grâce à Curtis Jones, qui a repris un centre de Neco Williams au second poteau avec l'aide du gardien Onana, qui a hésité à sortir (1-0, 58e). Les Reds se sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à cette victoire, et sont 1es (12 points), tandis que les Hollandais sont 3es (7 points), et joueront une finale contre l'Atalanta lors de la dernière journée.

En Italie, l'Atalanta Bergame a reçu le FC Midtjylland. Les Danois ont surpris les locaux tôt dans la rencontre, par l'intermédiaire D'Alexander Scholz, qui a ouvert le score d'une reprise de volée pure qui a terminé sa course en pleine lucarne (0-1, 13e). Cependant, l'Atalanta a égalisé sur un coup de tête de Romero (1-1, 79e). Ce match nul (1-1) permet aux Italiens de prendre la 2e place du groupe (8 points), pendant que les Danois restent 4es (1 point).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A

Atlético Madrid - Bayern Munich : 1 - 1

Lokomotiv Moscou - RB Salzbourg : 1 - 3

Groupe B

Shakhtar Donetsk - Real Madrid : 2 - 0

Borussia M'Gladbach - Inter Milan : 2 - 3

Groupe C

Marseille - Olympiakos : 2 - 1

Porto - Manchester City : 0 - 0

Groupe D

Liverpool - Ajax Amsterdam : 1 - 0

Atalanta Bergame - FC Midtjylland : 1 - 1