LDC/L.Europa - L'annonce forte d'Aleksandr Ceferin qui ferait mal aux clubs français

L'annonce d'Aleksandr Ceferin risque de faire beaucoup de bruits. Le Président de l'UEFA a annoncé que les championnats qui n'iront pas à leur terme devront passer par des tours préliminaires pour se qualifier pour la prochaine LDC ou L.Europa.

Aleksandr Ceferin fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Alors qu'il a déclaré, à beIN Sports, que la Ligue 1 s'est, à son goût, terminée bien trop tôt, le président a fait une autre annonce, beaucoup moins positive pour le football français. Si la déclaration est passée inaperçue en France hier, le Corriere dello Sport l'a relayée, ce samedi sur son site internet, et cela n'augure rien de bon pour la France.

"Je pense que la majorité des championnats pourra aller au bout. Ceux qui choisissent de ne pas le faire devront jouer les tours préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA" lâche le président de l'UEFA. "Il faut attendre que le comité exécutif confirme les dates, mais je peux garantir que les coupes se termineront en août, à condition qu'aucun cataclysme n'intervienne. Les championnats nationaux sont une chose distincte et les ligues décideront elles-mêmes de la marche à suivre. Comme je l'ai répété plusieurs fois, je pense qu'au moins 80% des tournois se termineront sur le terrain".

Relancé par le Corriere dello Sport sur ses déclarations, Ceferin a justifié, en quelques sortes, sa décision en promettant "des conséquences pour ceux qui ne finissent pas". "Les compétitions nationales et européennes sont étroitement liées. Nous voulons en C1/C3 des clubs qui ont remporté leur championnat et gagné les coupes nationales, se qualifiant ainsi par leurs résultats". Reste à savoir maintenant comment le PSG, l'OM, Rennes, Lille, et peut-être Nice et Reims, vont accueillir cette nouvelle.