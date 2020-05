LDC/L.Europa - L'UEFA clarifie les propos de Ceferin

Dans une interview accordée à BeIN Sports, Aleksandr Ceferin, le président de l'UEFA, a laissé entendre que les clubs issus de championnats qui n'ont pas souhaité terminer la saison devraient passer par les tours préliminaires pour espérer participer à la prochaine Ligue des Champions ou Ligue Europa. Alors que l'information est massivement relayée ce samedi matin, l'instance européenne a tenu à clarifier les propos de son président.

"Au vu de la façon dont certains propos issus d'une interview pour BeIN ont été relayés, l'UEFA souhaite assurer que le Président Ceferin a dit que les clubs issus de championnats qui ont été arrêtés cette saison devraient encore être prêts à jouer les tours préliminaires pour la saison prochaine, conformément à la liste d'accès actuelle. Il n'a pas mentionné ou fait allusion à un changement de la part de l'UEFA concernant l'accessibilité aux compétitions" a écrit l'instance sur son compte Twitter.

