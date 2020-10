LDC - L'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk se quittent dos à dos

Pour la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk recevait l'Inter Milan. Les deux équipes se sont neutralisées et se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Les Nerazzuri ont dominé cette rencontre, avec 12 tirs au total, mais ont buté sur une défense ukrainienne solide et un manque d'efficacité de leur part.

Au final, les Interistes enchaînent un deuxième match nul, tandis que le Shakhtar prend provisoirement la 1e place du groupe B, en attendant le résultat de l'autre match du groupe entre le Real Madrid et le Borussia M'Gladbach.