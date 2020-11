LDC - L'Istanbul Basaksehir fait tomber Man United !

Manchester United tombe dans le piège turc ! Premiers du groupe H après leurs deux victoires face à Paris (2-1) et Leipzig (5-0), les Mancuniens se sont inclinés en Turquie face au dernier de la poule, l'Istanbul Basaksehir (1-2). Les Oranges, qui avaient déjà tenu tête durant de longues minutes au PSG, ont fait la différence en première mi-temps en inscrivant leurs deux buts. L'ouverture du score est d'ailleurs incroyable puisque les Anglais, partis à l'assaut des cages, ont laissé Demba Ba tout seul au rond central. Résultat, l'attaquant profite d'un contre express pour filer seul aux cages et tromper le malheureux Henderson (13ème). À la 40ème, et après avoir manqué plusieurs actions chaudes, les locaux doublent la mise grâce à Visca.

Toutefois, Anthony Martial, trois minutes plus tard, réduit la marque et permet aux Red Devils de croire au match nul pour la deuxième mi-temps. Finalement, les hommes de Solskjaer n'ont pas réussi à se créer de grosses actions au retour des vestiaires, malgré les entrés de Pogba, Greenwood ou encore Cavani. Cette défaite fait tâche dans le parcours mancunien, mais cela arrange, plutôt, les affaires du PSG, qui aurait été en grande difficulté en cas de défaite ce soir. Dans l'autre rencontre du soir, la Lazio a arraché le match nul en Russie, face au Zénith (1-1).