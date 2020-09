LDC - L'OL a récolté plus de 70 millions d'euros

On ne sait pas encore précisément combien les clubs participant à la Ligue des Champions ont récolté en primes UEFA, l'instance européenne ayant prévu de faire une entaille sur les recettes qu'il était prévu d'allouer aux différents concurrents. Concernant l'OL, Jean-Michel Aulas en a donné une idée un peu plus nette au cours d'une interview à L'Equipe, en indiquant avoir "réalisé plus de 70 M€ de ressources en Ligue des Champions".

Sans prendre en compte une potentielle réduction des primes UEFA, le club rhodanien devrait toucher environ 70 millions d'euros pour ses résultats en phase de groupes (32 M€), sa qualification en quart (10,5 M€) puis en demie (12 M€), et son coefficient (15,5 M€). Il faudrait ensuite ajouter la part de marché TV et les recettes en billetterie, que JMA prend probablement en compte dans son calcul...