LDC - L'OL jouera son 8e retour à Turin, le final 8 à huis clos

Ce jeudi, l'UEFA a annoncé que les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions se joueront dans les stades des clubs hôtes. L'Olympique Lyonnais est donc fixé. Le club rhodanien, tombeur de la Juventus à l'aller (1-0), jouera son huitième de finale retour à Turin. Le match se jouera le vendredi 7 août prochain, à partir de 21 heures, à huis clos. Les autres huitièmes (Bayern - Chelsea, Barça - Napoli et Manchester City - Real Madrid) auront lieu le même jour, à la même heure.

Par ailleurs, "le Comité exécutif de l'UEFA estime qu'il est prudent de conclure que les matches de l'UEFA devront avoir lieu à huis clos jusqu'à nouvel ordre". Le "final 8" de la Ligue des Champions (12-23 août) se déroulera donc sans public à Lisbonne. Même son de cloche pour les phases finales de Ligue Europa (dont les huitièmes de finale Inter Milan - Getafe et FC Séville - AS Roma se joueront en un seul match, en Allemagne) et de Ligue des Champions féminine, prévues en août, respectivement en Allemagne et au Pays basque espagnol.

