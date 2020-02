LDC - L'OL prend une option sur la Juventus ! (résumé et notes)

Séduisant puis solide, l'OL a pris le meilleur sur la Juventus Turin, ce mercredi à Lyon, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Ligue des champions - Huitièmes de finale Lyon 1 - 01 - 0 Juventus Turin L. Tousart 31'



L’OL est à mi-chemin d’un exploit retentissant. Opposés à la Juventus Turin, double vainqueur de la compétition, en 8e de finale de la Champions League, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont conclu le match aller avec une victoire 1-0 à domicile qui les place en ballottage favorable en vue d’une qualification pour les quarts. Sortis laborieusement des poules et en difficulté en championnat (7e après 26 journées), quoique qualifiés pour les 1/2 finales de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue, ils ont livré un match qu’on pourra, sans prendre trop de risque, présenter comme le meilleur de leur saison jusqu’à présent.

Résumé à suivre...