LDC - L'Olympiakos, le Dynamo Kiev et Ferencvaros qualifiés en phase de groupes

On connaît trois nouvelles équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des Champions 2020-2021. Après son succès à l'aller en Belgique (1-2), le Dynamo Kiev a confirmé sa supériorité à la maison en surclassant La Gantoise (3-0). Dans le même temps, Ferencvaros a tenu en échec Molde (0-0) et se qualifie pour la suite de la compétition grâce à son résultat obtenu à l'aller en Norvège (3-3). Le troisième et dernier club qualifié de la soirée est l'Olympiakos Le Pirée. Après son succès à domicile la semaine dernière (2-0), le club grec a assuré sur le terrain de l'Omonia Nicosie (0-0).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE