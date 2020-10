LDC - L'OM connaît son calendrier !

Plus de 24 heures après le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions, l'UEFA a révélé le calendrier. Dans le groupe C, l'Olympique de Marseille retrouvera Manchester City, Porto et l'Olympiacos. Les hommes de Villas-Boas débuteront par un déplacement en Grèce avant de recevoir Manchester City.

Le calendrier de l'OM

21 octobre, 21h: Olympiacos-OM

27 octobre, 21h: OM-Manchester City

3 novembre, 21h: Porto-OM

25 novembre, 21h: OM-Porto

1 décembre, 21h: OM-Olympiacos

9 décembre, 21h: Manchester City-OM