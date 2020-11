LDC - L'OM s'incline contre Porto et enregistre un triste record (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille s'incline face au FC Porto ce mercredi soir (0-2) et enchaine une treizième défaite consécutive en Ligue des Champions. L'OM écrit la une page bien triste de son histoire européenne puisque le club détient désormais le record de la pire série de défaites.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe C Marseille 0 - 20 - 1 FC Porto 39' Z. Sanusi

72' Sergio Oliveira (P.)



LE FAIT DU MATCH

L'OM ne concrétise pas ses actions... Alors qu'ils n'ont pas remporté le moindre point en LDC cette saison, les Phocéens n'arrivent pas, non plus, à marquer de but. Pourtant, ce soir, les Phocéens ont eu quelques temps forts sans pour autant trouver la faille. Marchesin, notamment, a repoussé une tentative de Valère Germain en première mi-temps, tandis que Zaidu Sanusi a réalisé un sauvetage parfait à l'heure de jeu. À la 67ème minute, les Portugais ont même été contraints d'évoluer à 10 après l'exclusion de Grujic, après un deuxième jaune reçu sur une faute sur Benedetto. Là encore, Marseille n'en profite pas puisque Balerdi est exclu quatre minutes plus tard à la suite d'une faute dans la surface sur Marega. Un pénalty qui offre le but du break à Porto. Signe que l'OM est dans une très mauvaise série, Dario Benedetto a touché le poteau au bout du temps additionnel (90+1ème).

LES BUTS

0-1(39ème) : sur un corner frappé côté droit, Grujic place sa tête dans la surface. Le ballon, repoussé par Kamara, profite à Zaidu Sanusi qui, après une première tentative repoussée par Mandanda, insiste et conclut du pied gauche.

0-2 (72ème) : Corona joue une touche rapidement pour Marega qui s'insère dans la surface. Balerdi, au duel avec l'attaquant portugais, le bouscule et provoque un pénalty. L'Argentin est expulsé et Sergio Oliveira ne tremble pas face à Mandanda.

L'HOMME DU MATCH

Zaydu Sanusi (Porto) : auteur de l'ouverture du score juste avant la pause, le latéral gauche du FC Porto a été très intéressant ce soir. Avec 7 interceptions, 3 tacles, 8 duels gagnés et 1 dégagement, il sort une belle prestation défensive. Il réalise aussi une brillante intervention devant Florian Thauvin à l'heure de jeu, sur un centre dangereux de Dimitri Payet.

LES CONSÉQUENCES

L'OM voulait à tout prix l'éviter, mais la treizième défaite consécutive en LDC est finalement arrivée. Si ils ont probablement réalisé leur meilleure prestation de la saison en Europe, les Phocéens n'ont toujours pas marqué le moindre point. Les paris d'André Villas-Boas n'ont pas été payants non plus puisque Luis Henrique a eu du mal à toucher des ballons, tandis que Valère Germain a vu sa tête être repoussée par Marchesin. À l'inverse, Payet et Benedetto, sur le banc, ont réalisé de bonnes entrées.