LDC - L'OM s'incline face à Manchester City et dit adieu à l'Europe (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille s'incline (3-0) face à Manchester City lors de cette 6ème journée de Ligue des champions. Les Marseillais ne profitent pas du faux pas de l'Olympiakos contre Porto (0-2) et terminent derniers du groupe C. Ferrán Torres (47ème), Sergio Aguero (76ème) et Raheem Sterling sont les buteurs de la rencontre.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe C Manchester City 3 - 00 - 0 Marseille Ferrán Torres 48'

S. Agüero 77'

R. Sterling 90'



LE FAIT DU MATCH

Deux mi-temps, deux visages. Les Olympiens ont proposé une première mi-temps intéressante. Face à un Manchester City qui était bien au-dessus sur le plan technique et qui a maitrisé le rythme des quarante-cinq premières minutes, les Marseillais ont été solides défensivement. Les hommes d'André Villas-Boas étaient venus proposer un bloc haut, avec peu d'espace et des transitions rapides qui ont quelques fois mit en dangers la défense de Manchester. Au retour des vestiaires, l'OM a montré un tout autre visage. Les joueurs marseillais ont fait preuve de naïveté sur l'ouverture du score des Mancuniens (47ème) et de passivité sur le second but (76ème) qui a enterré les espoirs européens des Marseillais.

LES BUTS

1-0 (47ème) : Ryad Mahrez accélère sur son côté droit et rentre dans la surface marseillaise. La passe de l'international algérien est contrée par Valère Germaine qui sert involontairement Ferrán Torres. À bout portant, l'espagnol ajuste Steve Mandanda et ouvre le score pour Manchester City.

2-0 (76ème) : Sur un corner de Foden tiré de la gauche vers la droit, Aké oblige Mandanda à se déployer pour repousser sa tête. Le portier Marseillais repousse le ballon mais Sergio Aguero suit et vient pousser seul aux six mètres le ballon dans les filets.

3-0 (89ème) : Raheem Sterling profite d'une tête hasardeuse d'Alvaro Gonzalez pour crucifier l'OM d'une frappe puissante dans les cages vides.

L'HOMME DU MATCH

Pape Gueye, la jeunesse expérimentée. Alors qu'il découvrait pour la première fois de sa jeune carrière la Ligue des champions cette saison, l'ancien joueur du Havre a été l'un des joueurs les plus réguliers sur cette phase de poule. Une nouvelle fois, le milieu de terrain de 21 ans a offert une prestation solide et d'une maturité remarquable. Souvent pressé par les Citizens, le Marseillais a fait preuve de sang froid sur les phases défensives et n'a pas hésité à apporter le surnombre les quelques fois où les Marseillais se sont présentés dans le camps mancunien. Pape Gueye a également su se mettre au niveau européen techniquement en perdant très peu de ballons et en essayant de casser les lignes grâces à ses passes.

LES CONSÉQUENCES

Les Mancuniens terminent premiers de ce groupe C (16 points) devant le FC Porto (13 points) et sont par conséquent qualifiés pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions.

L'Olympique de Marseille ne participera pas à la Ligue Europa et finit dernier (4ème, 3 points) de sa poule juste derrière l'Olympiakos (3ème, 3 points).