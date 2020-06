LDC - L'UEFA aurait choisi Lisbonne pour accueillir le Final 8

L'information révélée il y a quelques jours prend de l'ampleur. Afin de terminer l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions, l'UEFA songerait à organiser un "Final 8" (quarts, demies, finale) en août prochain. Or, Lisbonne est pressenti pour accueillir ce format alors que la finale devait initialement se disputer à Istanbul. Samedi soir, le média allemand Bild indiquait que l'UEFA aurait choisi la capitale portugaise et la décision sera rendue officielle le 17 juin prochain. La ville lusitanienne a remporté la mise devant Francfort et Moscou.