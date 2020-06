LDC - L'UEFA aurait tranché pour le Final 8

Ce jeudi soir, Sky Italia dévoile les modalités de la suite et fin de la Ligue des Champions édition 2019-2020. Concernant les derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions opposant la Juventus Turin à l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone au Napoli, ceux-ci se disputeront bien dans le Piémont et en Catalogne. Le Final 8 de la compétition, lui, se disputera au Portugal, à Lisbonne. Pour la Ligue Europa, le Final 8 devrait se tenir en Allemagne, tandis que l'Espagne devrait accueillir la fin de la Women's Champions League. Enfin, la ville de Budapest aurait été choisie pour organiser la Super Coupe d'Europe.