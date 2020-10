LDC - L'UEFA autorise les supporters à revenir dans les stades

Va t-on assister petit à petit à un retour des supporters dans les stades ? Suite au tirage au sort de la Ligue des Champions, l'UEFA a déclaré, via un communiqué, autoriser une jauge maximale de 30% de la capacité des stades.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé d'autoriser le retour partiel des spectateurs lors des matches de l'UEFA, quand la législation locale le permet, et ce à partir des matches pour équipes nationales de la semaine prochaine", indique le communiqué.

Précision qui a une importance, la décision de l'UEFA est soumise aux législations locales. Autrement dit les stades pourront être remplis à 30% si et seulement si le gouvernement, la préfecture ou autre entité compétente l'accepte. Pour l'instant en France, les matchs de C1 du PSG, de Rennes et de l'OM ne pourront se joueur que devant 1 000 personnes.

NEWS: Following the successful pilot match that was held at the #SuperCup in Budapest on 24 September, UEFA will allow the partial return of spectators for UEFA matches where local laws permit, starting from next week’s national team games.



