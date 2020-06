LDC - L'UEFA confirme l'organisation d'un final 8 à Lisbonne !

Au cours d'une conférence de presse, l'UEFA a confirmé ce mercredi l'organisation d'un final 8 pour conclure l'édition 2019-2020 de la Champions League, à partir des quarts de finale. Les matchs se tiendront du 12 au 23 août. Les 8es de finale retours restant à jouer auront lieu les 7 et 8 août.

Toute l'Europe du football avait coché cette date du 17 juin dans son calendrier. Ce mercredi se tenait le comité exécutif de l'UEFA, destiné à statuer sur de nombreux sujets, dont celui de la suite de l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Stoppée au beau milieu des 8es de finale, en mars dernier, la compétition reine reprendra bien ses droits en août prochain, a confirmé le président de l'instance Aleksander Ceferin. Et comme on le pressentait depuis quelques jours, ce sera sous la forme d'un final 8.

A partir des quarts de finale, les huit dernières équipes qualifiées se retrouveront à Lisbonne pour en découdre, dans une espèce de mini-tournoi à élimination directe. Les quarts auront lieu les 12, 13, 14 et 15 août, alors que le dernier carré se tiendra les 18 et 19 août. La finale, elle, est programmée au 23 août, toujours dans la capitale portugaise. Pour l'instant, le PSG, Leipzig, l'Atlético Madrid et l'Atalanta Bergame sont qualifiés.

Les quatre huitièmes de finale retours qui restent à disputer (Juventus Turin-Lyon, FC Barcelone-Naples, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea) se joueront les 7 et 8 août. L'UEFA n'a pas encore pu confirmer si ces rencontres pourront être accueillies par les clubs censés recevoir. L'hypothèse de les délocaliser, eux aussi, au Portugal, existe, a précisé Giorgio Marchetti, le secrétaire général adjoint de l'UEFA. La date du tirage au sort du final 8 n'a pas non plus été confirmée, mais devrait tomber le 10 juillet.

LE CALENDRIER DE LA FIN DE LA LDC