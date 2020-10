LDC - L'UEFA décerne les trophées des meilleurs joueurs

À l'occasion du tirage au sort de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions, l'UEFA a tenu à récompenser les meilleurs joueurs de l'édition précédente.

Au poste de gardien de but c'est le bavarois Manuel Neuer (34 ans) qui a été sacré. En défense on retrouve un autre munichois en la personne Joshua Kimmich (25 ans). Au milieu de terrain c'est le Cityzen Kevin De Bruyne (27 ans) qui a été désigné. Enfin meilleur buteur de la compétition avec 14 réalisations, Robert Lewandowski (32 ans) rafle le titre de meilleur attaquant et meilleur joueur.

Chez les féminines, les joueuses de l'Olympique Lyonnais Sarah Bouhaddi, Wendy Renard et Dzsenifer Marozsan et l'attaquante de Chelsea Pernille Harder, ont été récompensées.