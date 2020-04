LDC - L'UEFA dément la date limite pour terminer la compétition

Lors d'une interview accordée à la télévision allemande ces dernières heures, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a fait part de la volonté de l'instance de fixer une date limite pour terminer la compétition. Comme pour les championnats, celle du 3 août a été évoquée mais l'UEFA elle-même a nié cette information ce dimanche. Dans un communiqué publié par AS, l'instance précise les propos de son président et affirme qu'aucune date fixe n'a encore été définie.

"Il a été rapporté que le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait déclaré en Allemagne que la Ligue des champions devait se terminer le 3 août. Ce n'est pas vrai. Le président a été très clair en n'évoquant pas de date exacte pour la fin de saison. L'UEFA analyse actuellement toutes les options pour terminer les saisons de championnats et les compétitions européennes, en lien avec l'Association européenne des clubs et les Ligues européennes, dans le groupe de travail mis en place le 17 mars" explique l'UEFA, et d'ajouter : "la priorité de tous les membres de ce groupe est de préserver la santé publique. Ensuite, il s'agit de trouver des solutions de calendrier pour terminer toutes les compétitions. Sont étudiées actuellement différentes options pour disputer des matchs en juillet et août si nécessaire, en fonction de la date de reprise et des autorisations des autorités nationales."