LDC - L'UEFA dévoile son équipe-type de l'édition 2019-2020

Au lendemain de la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain (0-1, résumé et notes), l'UEFA a dévoilé son équipe type de la compétition édition 2019-2020. Une équipe qui fait la part belle au vainqueur et au finaliste malheureux. En effet, les formations bavaroise et parisienne placent toutes les deux quatre représentants.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Robert Lewandowski sont ainsi récompensés par l'instance européenne. Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Angel Di Maria le sont également. Raheem Sterling (Manchester City), Marcel Sabitzer (RB Leipzig) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) complètent ce onze.

L'équipe-type UEFA de la Ligue des Champions 2019-2020 : Neuer (Bayern) - Kimmich (Bayern), Marquinhos (PSG), Kimpembe (PSG), Bernat (PSG) - Gnabry (Bayern), Di Maria (PSG), Sabitzer (RB Leipzig), Sterling (Manchester City) - Haaland (Borussia Dortmund), Lewandowski (Bayern).