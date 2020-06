LDC - L'UEFA étudie l'option d'un 'Final 8' pour boucler la fin de saison

Pendant que la plupart des championnats domestiques, excepté la Ligue 1, préparent leur fin de saison ; l'UEFA, de son côté, tente de planifier entre autres, le calendrier restant de la Ligue des Champions. Pour ce faire, plusieurs réflexions sont en cours. Alors qu'un "Final Four" (avec les demi-finalistes) était initialement envisagé, comme l'expliquait la presse espagnole, il serait désormais question de planifier un "Final 8" avec les huit formations qualifiées en quarts de finale.

Ce calendrier serait plus long que celui initialement étudié. En effet, d'après AS, ce scénario impliquerait des matchs aller-retour jusqu'à la finale, qui se jouera, quant à elle, en un seul et unique match. Le but étant que toutes ces rencontres soient disputées dans le même stade pour éviter les déplacements. Comme évoqué vendredi, ces dernières échéances de Champions League ne devraient finalement pas se tenir à Instanbul. Pour accueillir cet événement exceptionnel, les villes de Lisbonne et Munich sont citées par nos confrères hispaniques. Pour rappel, il reste 4 huitièmes de finale à disputer pour connaître l'identité des huit dernières équipes encore en lice : FC Barcelone-Naples, Bayern Munich-Chelsea, Manchester City-Real Madrid et Juventus-Lyon. Une décision devrait être prise à la suite de la réunion du comité exécutif de l'UEFA, prévue le 17 juin prochain.