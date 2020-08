LDC - L'UEFA modifie sa règle pour l'accumulation des cartons jaunes

L'UEFA vient d'annoncer, via un communiqué de presse, que les cartons jaunes, en Ligue des Champions et en Ligue Europa, seront remis à zéro après la fin des huitièmes de finale. D'ordinaire, l'instance européenne procède à cette remise à zéro après les quarts de finale.

Pour le PSG, cela ne change rien pour Angel Di Maria, puisqu'il est suspendu pour avoir accumulé trois cartons jaunes avant les quarts de finale. Ceux qui sont suspendus pour les quarts de finale le sont donc toujours, le changement est pour ceux qui étaient à un carton jaune de la suspension ! Ces derniers verront donc le total être remis à zéro avant le début des quarts. Une bonne nouvelle pour Juan Bernat et Neymar, qui comptaient deux cartons avant le match face à l'Atalanta.

🟨 Yellow cards will not be carried forward from the @ChampionsLeague or @EuropaLeague Round of 16 stages in this season’s competitions.#UCL #UEL