LDC - La course folle d'Haaland, le sabotage de Neymar... Les chiffres à retenir de Dortmund-PSG

Retour sur les chiffres marquants de la victoire du Borussia Dortmund sur le PSG, ce mardi, en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Hier, le Paris Saint-Germain a complètement manqué son huitième aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Si rien n'est encore joué malgré cette défaite (2-1), les Parisiens vont devoir montrer un tout autre visage, le mercredi 11 mars prochain, pour se qualifier, enfin, pour les quarts de finale de la compétition. Avant ça, il est nécessaire de faire un retour sur les chiffres étonnants de la rencontre d'hier.

Paris stoppe sa série à 23

Dortmund a mis fin à une série de 23 matchs sans défaites du Paris Saint-Germain, soit un peu plus de trois mois d'invincibilité. La dernière défaite remonte au 1er novembre dernier, à Dijon (2-1). Entre temps, le PSG avait su renverser des situations peu avantageuses, à l'image du nul arraché au Real Madrid (2-2) ou face à Amiens samedi (4-4).

Le premier tir cadré arrive à la 66ème minute

Paris a attendu la 66ème minute pour cadrer sa première tentative. Les Franciliens n'ont tenté que deux frappes en première mi-temps, contre huit en seconde période. C'est Kylian Mbappé qui a initié le "réveil" des Parisiens en alertant Bürki pour la première fois, sur un service de Neymar.

Erling Haaland a parcouru 60 mètres en 6,64 secondes

Outre ses deux buts, dont une frappe supersonique sous la barre de Keylor Navas, Erling Haaland a montré que son mètre 94 ne l'empêchait pas de courir (très) très vite. En effet, le Norvégien a parcouru 60 mètres en 6,64 secondes. A titre de comparaison, le record du monde est à 6,34 secondes et le record de Norvège à 6,55.

25 : le pourcentage de défaite du PSG avec une défense à 3

La défense à trois ne réussit pas au PSG. En effet, le club parisien a perdu 6 de ses 24 matchs disputés avec une défense à 3 sous les ordres de Thomas Tuchel (25%). C'est autant que lors des 71 matchs avec une défense à 4 (8%).

31 ballons perdus par Neymar

Le Brésilien représente, ainsi, 29% du total des ballons perdus par Paris sur la rencontre (106). A titre de comparaison, Meunier a touché moins de ballons (27) que ceux perdus par le numéro 10. Mbappé, quant à lui, en a touché seulement 37.

Le PSG et Dortmund ont disputé 7 matchs d'écart depuis janvier

Depuis janvier, le BvB a disputé 6 matchs (coupe d'Allemagne + Bundesliga) contre 13 pour les Parisiens (coupe de France, coupe de la Ligue et Ligue 1). D'ici le match retour, Paris disputera encore 1 match de plus que les Allemands (4 contre 3). "On peut voir que Dortmund a sept matchs de moins que nous dans le même temps depuis janvier. Ils ont eu un jour de plus que nous pour récupérer" s'est plaint Thomas Tuchel à l'issue de la rencontre.

Paris a plus de 50% de chance de se qualifier pour les quarts

Finissons avec une touche d'espoir pour les Parisiens : 52% des équipes (13 sur 25) ayant perdu 2-1 à l'extérieur lors du match aller ont réussi à renverser la situation lors du match retour en LDC. La dernière équipe qui a réussi à se qualifier après une défaite 2-1 à l'aller : le FC Porto, l'an dernier, face à l'AS Roma (2-1 après 90 minutes, 3-1 après prolongations).