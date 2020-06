LDC - La décision du TAS pour Man City fait patienter trois autres clubs de Premier League

Manchester City a été exclu de Coupes d'Europe, en février dernier pour les deux prochaines années, après avoir enfreint les règles du fair-play financier. Une amende de 30 millions d'euros a également été infligée aux Citizens. Quelques jours plus tard, le club a fait appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Comme annoncé, celui-ci sera bien étudié entre le 8 et le 10 juin, et certainement par visioconférence étant donné les règles sanitaires instaurées. En revanche, City devra très probablement prendre son mal en patience. The Mirror révèle que le club pourrait attendre jusqu'à deux mois avant d'avoir le verdict final du TAS.

Une longue attente qui concernera aussi plusieurs formations de Premier League. En effet, si la suspension venait à être confirmée, la 5ème place, occupée actuellement par Manchester United (45 points), serait qualificative pour la prochaine Ligue des Champions (à condition que les hommes de Pep Guardiola, 2èmes, terminent dans les quatre premiers). Aux côtés des Red Devils, Wolverhampton (43 points) et Sheffield United (43 points) peuvent tout aussi bien prétendre à cette 5ème place.