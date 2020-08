LDC - La demi-finale OL - Bayern Munich retransmise sur TF1 !

Ce mercredi soir (21 heures, Estádio José Alvalade), à Lisbonne, l'Olympique Lyonnais se mesurera au Bayern Munich, lors de la seconde demi-finale de la Ligue des Champions. Une affiche qui sera diffusée sur RMC Sport, mais pas que ! Selon les informations rapportées par L'Equipe, l'opposition entre Gones et Bavarois sera également retransmise sur l'antenne de TF1. La première chaîne française et Altice, maison-mère de RMC Sport diffuseur de la compétition, ont trouvé un accord pour la co-diffusion de la rencontre. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires.

