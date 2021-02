LDC - La Juventus s'incline à Porto mais reste en vie !

Le FC Porto a réalisé un gros coup en emportant le match aller de son huitième de finale de LDC face à la Juve (2-1). Les Portugais ont profité des entames de mi-temps catastrophiques des Turinois pour trouver la faille, à la 2ème et à la 46ème minutes. Toutefois, le but inscrit à l'extérieur de Chiesa, en fin de match, peut être important pour le match retour.

Ligue des champions - Huitièmes de finale FC Porto 2 - 11 - 0 Juventus Turin M. Taremi 2'

M. Marega 46'

82' F. Chiesa



Coup de tonnerre en Ligue des Champions ! La Juventus Turin, en déplacement à Porto, s'est fait croquer dans tous les compartiments du jeu et s'incline (1-2) ! Dès les toutes premières secondes, le pressing des Portugais dérange énormément les Turinois, qui vont être poussés à la faute de manière précoce. Dans ses 16 mètres, Bentancur tente une remise vers son gardien Szczęsny mais sa passe est loin d'être un cadeau. Taremi, qui sent bien le coup, s'arrache alors pour tacler le ballon et ouvrir le score au bout de 2 minutes seulement ! Pas dans un grand soir, la bande d'Andrea Pirlo traverse cette première période sans montrer la moindre chose, tant collectivement qu'individuellement. En face, l'écurie de Sergio Conceição est solide et solidaire, et rentre au vestiaire avec ce maigre avantage.

Le début de deuxième mi-temps est un copier-coller de la première mi-temps, puisque Porto surprend, encore, la Vieille Dame dès la reprise. Cette fois, c'est Moussa Marega qui fait parler la poudre à la 46ème minute. Côté droit, Wilson Manafa percute et prend de vitesse le capitaine par intérim Alex Sandro et centre en retrait au sol. McKennie manque la balle, et cela profite donc à Marega qui contrôle et enchaîne vite du gauche pour faire le break à la reprise ! La Juve n'y est pas, et n'est pas loin d'encaisser le troisième but sur une frappe de Sergio Oliveira, finalement repoussée par Szczęsny (52ème). Si à compter de l'heure de jeu, la Juve commence à se montrer plus dangereuse, les Dragons tentent de résister tant bien que mal aux maigres assauts turinois. Mais malgré la présence dès le coup d'envoi de Cristiano Ronaldo, les Turinois restent en vie et évitent le pire grâce à Chiesa (85ème) en fin de match ! Ce but inscrit à l'extérieur pourrait être très important pour le 9 mars prochain, la date du match retour.En toute fin de match, Cristiano Ronaldo contrôle dans la surface et se fait balayer par un défenseur portugais, mais l'arbitre décide de ne pas siffler de pénalty (90+4ème) ! La Juve devra donc marquer un seul but pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions.