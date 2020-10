LDC - La liste du PSG sans Bernat et Jesé, mais avec toutes les recrues !

Le PSG a d'ores-et-déjà communiqué sa liste à l'UEFA pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le club parisien n'a inscrit que 24 noms (sur 25 possibles) et a laissé sur le côté Juan Bernat, à l'infirmerie pour plusieurs mois en raison d'une blessure au genou. Jesé est lui aussi écarté. En revanche, les recrues estivales Letellier, Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Kean, sans oublier Mauro Icardi et Sergio Rico, sont elles bien là.

LA LISTE DU PSG

Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs (8) : Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Florenzi, Dagba, Bakker, Kurzawa

Milieux (7) : Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Danilo, Rafinha

Attaquants (6) : Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia, Icardi, Kean