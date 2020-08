LDC - La réaction d'Angel Di Maria après la qualification en finale

Après la qualification historique du PSG en finale de la Ligue des Champions grâce à sa large victoire face à Leipzig ce soir (3-0), Angel Di Maria, grand artisan de ce succès, s'est exprimé au micro d'RMC Sport. "On est très contents, on a effectué un grand travail et fait un grand match. On a voulu écrire l’histoire du club et on a réussi en emmenant le PSG en finale de la LDC. C’était important pour nous. Si on continue comme aujourd’hui ça devrait bien nous aider pour la finale" a déclaré l'Argentin avec fierté.

Concernant l'adversaire il estime que Paris a "rendu Leipzig faible en jouant à 100 %". "On savait qu’avec cette énorme énergie on pouvait se qualifier. C’est ce qu’on a fait dès la première minute du match, l'entame a été très bonne et on a tenu jusqu’au bout" a-t-il ensuite expliqué. "Ça va être dur de dormir ce soir avec la finale en tête ce qui est important c’est de travailler avant ce match. On a lu beaucoup de choses ces derniers temps mais on voit très bien que les championnats Français et Allemand sont d’un très bon niveau" a finalement fait savoir le Parisien.