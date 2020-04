LDC - La réaction de l'UEFA à l'arrêt du championnat de France

Au cours d'un entretien pour L'Equipe, le président de la FFF, Noël Le Graët, a confié avoir eu une discussion avec Aleksander Ceferin et Théodore Theodoridis, respectivement président et secrétaire général de l'UEFA. Le dirigeant de la fédération française de football a ainsi annoncé à ses homologues que le championnat de France n'allait pas reprendre, suite aux décisions du gouvernement. "Oui, j'ai eu une conservation téléphonique avec Aleksander Ceferin et Théodore Theodoridis. On les a prévenus que, malheureusement, notre calendrier ne tenait plus la route" a-t-il déclaré.

S'ils ont regretté vivement cette décision, les deux dirigeants de l'UEFA ont rapidement demandé si les clubs français pouvaient jouer à huis clos en août. Pour rappel, l'OL et le PSG sont encore en lice pour la Ligue des Champions et le mois d'août semble être le créneau décidé par l'UEFA pour jouer la fin de la coupe d'Europe. "Leur réaction ? Ils regrettent vivement et nous ont demandé si on pouvait jouer à huis clos en août..." Le PSG, de son côté, a déjà fait savoir qu'il était prêt à jouer ses matchs à l'étranger.