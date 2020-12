LDC - La stat' de la honte pour Rennes et l'OM

Derniers de leur groupe de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont eu une campagne européenne bien compliquée. Les Phocéens n'ont remporté que 3 points durant la phase de poule, et les Bretons seulement 1 point.

Si les résultats des deux clubs français font déjà beaucoup de mal à l'indice UEFA, une statistique de la "honte", publiée par Opta, enfonce encore un peu plus les deux écuries. Seules deux clubs n'ont pas inscrit le moindre but dans le jeu en LDC cette saison : l'OM et Rennes (2 buts sur penalty pour les Phocéens, 2 buts sur penalty et 1 sur corner pour les Rennais).