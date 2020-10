LDC - La triste stat des clubs français après la 1ère journée

Terrible première journée de phase de poules de la Ligue des Champions. En effet, avec les défaites du PSG (1-2 contre Man United) et de l'OM (0-1 contre l'Olympiakos) ainsi que le match nul de Rennes face à Krasnodar (1-1), les clubs français n'ont récolté qu'un point sur neuf possibles. Un maigre total, inédit depuis douze ans et l'édition 2008-2009 ! Il va falloir se ressaisir, et vite.