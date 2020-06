LDC - La ville de Madrid candidate pour accueillir la finale

Le 17 juin prochain, à l'occasion de la réunion de son comité exécutif, l'UEFA devrait apporter plus de précisions sur le déroulement de la fin de saison de Ligue des Champions. Parmi les principaux sujets à l'étude actuellement, il y a surtout le choix du stade qui accueillera la finale. Même si la ville de Lisbonne semble se démarquer, en attendant d'en savoir davantage, le maire de Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, a tenu à faire savoir que la ville de Madrid était prête à accueillir ce grand événement.

"Je sais que des dispositions sont en train d'être prises, et je tiens à déclarer le soutien absolu de la mairie à cette finale de la Ligue des Champions si elle pouvait avoir lieu à Madrid", a déclaré le maire auprès de la chaîne 13 TV. "Nous avons les conditions de sécurité adéquates, nous avons l'infrastructure et les services publics nécessaires" insiste-t-il, estimant que "cela enverrait le message au monde qu'en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid n'abandonne pas et remonte la pente". Deux très grands stades sont localisés dans la capitale espagnole : le Santiago Bernabéu (d'une capacité de 81 044 spectateurs) est en pleine rénovation donc la possibilité de voir la finale là-bas parait difficilement plausible, et le Wanda Metropolitano (68 456 places) où s'est déroulée la dernière finale de Champions League.