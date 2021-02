LDC - La violente altercation entre Griezmann et Piqué lors de Barça-PSG (vidéo)

Ce mardi, le FC Barcelone a lourdement chuté à domicile face au Paris Saint-Germain (1-4). De plus, sur le terrain, l'ambiance était électrique entre les joueurs catalans, la preuve avec cet extrait entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann. Dès la 40e minute, alors que le score était de 1-1, et via les images diffusées par RMC Sport, on a pu entendre un échange tendu entre le défenseur central et le Français.

"On est trop hauts putin de merde", a crié Piqué. "Tranquille, tranquille, arrête de crier, tranquille", a répondu l'international français. L'Espagnol lui a rétorqué : "Griezmann, fais chier". La suite est plus criante. "La chatte à ta mère", signé Griezmann, avec la réponse de Piqué : "Non toi la chatte à ta mère".